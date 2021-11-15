ستارلينك لتكنولوجيا المعلومات تخطط لطرح عام في بورصة دبي

تعمل شركة ستارلينك لتكنولوجيا المعلومات مع بنك EFG HERMES، وذلك للتجهيز لطرح عام في بورصة ناسداك دبي قد يقيم الشركة عند 250 مليون دولار.

يأتي ذلك في وقت تشجع إمارة دبي شركات التكنولوجيا للتوجه للإدراج في أسواق الإمارة.

مادة اعلانية

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أن يتم الطرح في الربع الأول من العام المقبل.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 400 مليون دولار العام الماضي وأرباحا نحو 16 مليون دولار قبل احتساب الفوائد والضرائب.