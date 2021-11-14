"ديوا" تدعو بنوك الاستثمار لتقديم عروضها للمشاركة في الطرح العام الأولي

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي بنوك الاستثمار العالمية لتقديم عروضها للمشاركة في إدارة الطرح العام الأولي للشركة والمقدر قيمتها بـ 25 مليار دولار.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، عينت مويليس مستشاراً للطرح الأكبر في تاريخ دبي، إلا أن المصادر رجحت، أن تختار حكومة دبي مزيجاً من بنوك الاستثمار الدولية والمحلية لإدارة الطرح المرتقب.

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وأوضحت المصادر أن الحصة المطروحة من ديوا قد تقل عن 25% من رأسمال الشركة، والتي هي من بين اشتراطات الطروحات العامة في سوق دبي.

ولم ترد هيئة كهرباء ومياه دبي ومويلس على الفور على طلبات التعليق.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن سلسلة من 10 اكتتابات عامة أولية لشركات حكومية خططت لها حكومة دبي، لمواكبة بورصات أبوظبي والرياض، اللتين شهدتا إدراجات متعددة في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لسكان الإمارة البالغ عددهم 3.4 مليون نسمة وتمتلك قدرات كهربائية بنحو 12.3 غيعاوات، وبلغ صافي الربح في عام 2019، نحو 1.3 مليار دولار.

كما يأتي الطرح وسط طفرة في أداء البورصات الخليجية، وتهافت على الطروحات الجديدة، حيث جمع الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر، طلبات بقيمة 34 مليار دولار من المستثمرين، لطرح بحجم 1.1 مليار دولار في سبتمبر. كما جذبت أكوا باور إنترناشيونال، طلبات بقيمة 300 مليار دولار، لطرحها في سوق "تداول" البالغ حجمه 1.2 مليار دولار.

وارتفع سوق الأسهم في دبي بنسبة 20%، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 60%، وأضاف المؤشر العام للبورصة السعودية 35% إلى قيمته هذا العام.

ويعيد طرح ديوا إحياء بورصة دبي، والتي لم تشهد أي طروحات جديدة منذ عام 2017، باستثناء اكتتاب عام واحد فقط، وسط سلسلة من عمليات الشطب.