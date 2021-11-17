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أمير قطر يصدر مرسوما بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي

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مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي
قطر

أمير قطر يصدر مرسوما بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي

خلفا للمحافظ عبدالله بن سعود آل ثاني الذي شغل المنصب منذ 2006

دبي - العربية.نت

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قال الديوان الأميري القطري اليوم الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما بتعيين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظاً لمصرف قطر المركزي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويتسلم الشيخ بندر حقيبة المصرف المركزي من الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، والذي قاد المصرف منذ العام 2006.

وكان الشيخ بندر على رأس ديوان المحاسبة القطري قبل توليه منصب محافظ البنك المركزي.

ونصب الديوان الأميري عبدالعزيز بن محمد العمادي رئيسا لديوان المحاسبة خلفا للشيخ بندر.

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