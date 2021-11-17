"غاز الشرق" المملوكة لـ"غازكو" و"صناعة الورق" تعتزم الطرح في "نمو"

أعلنت شركتا الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، والشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، عن تقدم شركة غاز الشرق، المملوكة لهما، بتوقيع عقد المستشار المالي لأعمال طرح وإدراج الشركة في السوق الموازي "نمو" مع شركة أرباح المالية.

وتمتلك "غازكو" حصة 35%، وتمتلك السعودية لصناعة الورق حصة 26% من رأسمال شركة غاز الشرق.

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وذكرت الشركة السعودية لصناعة الورق، في بيان على "تداول السعودية"، أنها تلقت خطاباً من مجلس المديرين لشركة " غاز الشرق " يفيد بقرار جمعية الشركاء لشركة "غاز الشرق" الموافقة بالبدء باتخاذ الإجراءات الضرورية لإدراج الشركة في السوق السعودية الموازية "نمو".

وقالت السعودية لصناعة الورق، إنه لا يمكن قياس الأثر حالياً إلا بعد تقديم الملف وموافقة الجهات التنظيمية والرقابية.

وأوضحت أن التقدم بطلب الإدراج خاضع لمتطلبات وموافقات الجهات التنظيمية والرقابية في السعودية ومنها هيئة السوق المالية وشركة "تداول السعودية" ووزارة التجارة وأي جهة تنظيمية أخرى.