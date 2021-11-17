.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"غاز الشرق" المملوكة لـ"غازكو" و"صناعة الورق" تعتزم الطرح في "نمو"

  • الخط
السوق الموازية نمو
السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

"غاز الشرق" المملوكة لـ"غازكو" و"صناعة الورق" تعتزم الطرح في "نمو"

وقعت عقد المستشار المالي لأعمال الإدراج

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركتا الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، والشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، عن تقدم شركة غاز الشرق، المملوكة لهما، بتوقيع عقد المستشار المالي لأعمال طرح وإدراج الشركة في السوق الموازي "نمو" مع شركة أرباح المالية.

وتمتلك "غازكو" حصة 35%، وتمتلك السعودية لصناعة الورق حصة 26% من رأسمال شركة غاز الشرق.

وذكرت الشركة السعودية لصناعة الورق، في بيان على "تداول السعودية"، أنها تلقت خطاباً من مجلس المديرين لشركة " غاز الشرق " يفيد بقرار جمعية الشركاء لشركة "غاز الشرق" الموافقة بالبدء باتخاذ الإجراءات الضرورية لإدراج الشركة في السوق السعودية الموازية "نمو".

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض.. بلغت 12 ليرة أمام اليورو أسواق المال الليرة التركية الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض.. بلغت 12 ليرة أمام اليورو

وقالت السعودية لصناعة الورق، إنه لا يمكن قياس الأثر حالياً إلا بعد تقديم الملف وموافقة الجهات التنظيمية والرقابية.

وأوضحت أن التقدم بطلب الإدراج خاضع لمتطلبات وموافقات الجهات التنظيمية والرقابية في السعودية ومنها هيئة السوق المالية وشركة "تداول السعودية" ووزارة التجارة وأي جهة تنظيمية أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
نسوة في الهند يدمّرن متجر كحوليات.. فيديو يجتاح التواصل نسوة في الهند يدمّرن متجر كحوليات.. فيديو يجتاح التواصل
الأكثر قراءة
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
جديد جديد "سفاح الجيزة".. كاميرا مراقبة كشفت وجهه وأوقعته
جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع! جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع!
بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت
بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا
قبل أن تذهب
رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة في لبنان يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة
رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة في لبنان يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة
اكتشف المزيد