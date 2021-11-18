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أدنوك تقترض 3 مليارات دولار من 5 بنوك يابانية

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أدنوك
أدنوك
أدنوك

أدنوك تقترض 3 مليارات دولار من 5 بنوك يابانية

"سوميتومو ميتسوي" و"ميزوهو" ضمن البنوك المقرضة

دبي - رويترز

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قال بنك اليابان للتعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبرمت معه وأربعة بنوك أخرى اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وذكر البيان أن بنك اليابان سيقدم 2.1 مليار دولار من القرض في حين سيقدم باقي قيمة القرض مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وفرع طوكيو لبنك إتش.إس.بي.سي وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت أدنوك عن ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز بقيمة إجمالية عند 5.36 مليار درهم (1.46 مليار دولار).

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ويعتبر حقل دلما جزءا من امتياز غشا الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم، وهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

وقالت أدنوك في بيان، إنه تمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (ان بي سي سي)، وتحالف مشترك مكون من "تيكنيكاس ريونيداس" و"تارجت انجينييرينج".

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