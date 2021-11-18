9 ديسمبر.. مساهمو "شمس" يناقشون تخفيض رأس المال 48%

دعا مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم 9 ديسمبر 2021، للتصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن رأسمال الشركة بعد التخفيض يبلغ نحو 52.57 مليون ريال بنسبة تخفيض قدرها 48.21%، مقابل 101.5 مليون ريال رأس المال قبل التخفيض.

مادة اعلانية

وأضافت أن عدد الأسهم بعد التخفيض يبلغ نحو 5.26 مليون سهم، مقابل 10.15 مليون سهم قبل التخفيض.

وأوضحت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بنحو 48.93 مليون ريال.

وتكون طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء نحو 4.89 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر تخفيض سهم لكل 2.074 سهم.