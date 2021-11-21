المراكز العربية تحصل على شهادة "تأهيل مطور عقاري"

أعلنت شركة المراكز العربية عن حصولها على "شهادة تأهيل مطور عقاري" من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لاجتيازها معايير التأهيل المعتمدة، وذلك برقم شهادة (462) وتاريخ 17 نوفمبر 2021.

وقالت المراكز العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها ستحصل من هذا الترخيص على عدة مزايا تتضمن الإعفاء من التوريدات الضريبية العقارية، وكذلك القدرة على تطوير الأراضي والمشاريع السكنية والأراضي مختلطة الاستخدامات (تجاري وسكني) مباشرة ودون الحاجة للاستعانة بمطور سكني آخر.

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ومن المزايا أيضاً، القدرة على تطوير وبيع وتأجير العقارات والأراضي على الخارطة، مما سيتيح مرونة مالية عالية للشركة وعدم حاجتها للحصول على قروض بنكية لتنفيذ مثل هذه المشاريع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، فيصل بن عبدالله الجديعي: "سيضيف هذا الترخيص مجالات وآفاق جديدة ضمن استراتيجية الشركة، ونقوم حالياً بتقييم ودراسة الدخول في تطوير مشاريع في مجالات تطوير الأراضي والمشاريع السكنية والأراضي مختلطة الاستخدامات (تجاري وسكني) على بعض الأراضي المملوكة للشركة والغير مخصصة لتطوير مراكز تجارية، سواءً من خلال الشركة حصراً أو بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والدولية".

الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك حالياً مجموعة من قطع الأراضي الخام الفائضة عن حاجتها، التي لا تخطط تطوير مراكز تجارية عليها، وتدرس تطويرها بمثل هذه النوعية من المشاريع لغرض تعظيم الاستفادة منها. ومنها الأرض الواقعة بمنطقة القصيم والمجاورة لمشروع القصيم ووك (تحت الإنشاء) والبالغ إجمالي مساحتها قرابة 1.5 مليون متر مربع.