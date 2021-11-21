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المركزي القطري: نمو المعروض النقدي 4.9% في أكتوبر

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مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي
اقتصاد قطر

المركزي القطري: نمو المعروض النقدي 4.9% في أكتوبر

إلى 611.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أظهر التقرير الشهري لمصرف قطر المركزي، نمو المعروض النقدي (ن2) 4.87% في أكتوبر على أساس سنوي إلى 611.54 مليار ريال، مقابل 583.14 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأشار المركزي في تقرير، اليوم الأحد، إلى ارتفاع موجودات البنوك في أكتوبر الماضي إلى 1.791 تريليون ريال، مقابل 1.619 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بارتفاع 10.6%.

وسجل صافي الموجودات المحلية للقطاع المصرفي القطري 935.66 مليار ريال في أكتوبر 2021، من 809.68 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

في المقابل، سجل عجز الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري، 472.47 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة مع 374 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.

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