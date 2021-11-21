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بنك (يو.بي.إس) يختار كولم كيليهر رئيس مورغان ستانلي السابق رئيسا له

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كولم كيليهر رئيس بنك يو بي إس
كولم كيليهر

بنك (يو.بي.إس) يختار كولم كيليهر رئيس مورغان ستانلي السابق رئيسا له

تقاعد كيليهر الأيرلندي من منصبه في مورغان ستانلي عام 2019 بعد 30 عاما

زيوريخ - رويترز

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أعلن بنك (يو.بي.إس) ترشيح كولم كيليهر، رئيس مورغان ستانلي، رئيس السابق السبت ليصبح اختياره المفاجئ كي يخلف أكسل ويبر رئيسا لأكبر مدير ثروة في العالم عندما تنتهي ولايته في أبريل/نيسان.

وتقاعد كيليهر الأيرلندي من منصبه في مورغان ستانلي عام 2019 بعد 30 عاما في بنك الاستثمار الأميركي بما في ذلك منصب المدير المالي خلال الأزمة المالية العالمية، لكنه ظل مستشارا خاصا.

وحرص (يو.بي.إس) على تعيين رئيس مجلس إدارة يتمتع بخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية للعمل عن كثب مع الرئيس السابق لمؤسسة (آي.إن.جي) المالية رالف هامرز، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لأكبر بنوك سويسرا العام الماضي وتعهد بتحسين خدمات البنك الرقمية.

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وقال ويبر في بيان "يسر يو.بي.إس أن يقترح عضو مجلس إدارة ورئيسا مستقبليا يتمتع بفهم عميق لوضع البنوك العالمية.

"خبرته القيادية التي تزيد عن 30 عاما في مجال الخدمات المصرفية والعلاقات الممتازة حول العالم تجعل من كولم الخيار المثالي ليو.بي.إس".

ويهدف البنك لاختيار رئيس جديد بحلول نهاية العام ويجب على المساهمين الآن الموافقة على تعيين كيليهر في اجتماعهم السنوي في السادس من أبريل/نيسان.

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