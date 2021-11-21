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شركة تابعة لـ"الخريف" توقع عقد تشغيل خدمات المياه في الرياض بـ358 مليون ريال

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الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"الخريف" توقع عقد تشغيل خدمات المياه في الرياض بـ358 مليون ريال

تمتد فترة العقد لمدة 7 سنوات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن توقيع عقد إدارة للتشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الأوسط (منطقة الرياض) من قبل شركة المياه الوطنية وشركة إرواء للمياه المملوكة من تحالف شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وشركة فيوليا الفرنسية.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ نحو 358 مليون ريال.

وأضافت أن العقد يتضمن تولي الشركة إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في منطقة الرياض عبر رفع الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية وجودة وتوفر الخدمات.

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ويخدم القطاع منطقة ومدينة الرياض، وتمتد فترة العقد لمدة 7 سنوات وستملك شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة نسبة 49% من شركة ارواء للمياه المنفذة للعقد.

وتوقعت ظهور الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها المشروع بداية من الربع الأول من عام 2022.

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