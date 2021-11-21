"رسن" للعربية: قطاع تكنولوجيا التأمين مرشح للنمو بالسنوات المقبلة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Rasan Technology مؤيد الفلاج أن قطاع تكنولوجيا التأمين المالية سيستمر بالنمو لسنوات وسيستقطب المزيد من رؤوس الأموال، والتي ستستفيد منها الشركات الناشئة، واصفا قطاع تكنولوجيا التأمين بأنه يشهد منافسة صعبة، على جانب تطوير المنتجات والتوسعات.

وأضاف الفلاج في مقابلة مع "العربية" أن قطاع تكنولوجيا التأمين، قد يوصف بأنه قطاع حديث بالمنطقة ولكن مع تطور التقنية المالية وتوقعات بنمو قطاع التأمين في السعودية بنحو 4% سنوياً، سيكون له فرصة مهمة بالنمو.

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وأشار إلى نشاط شركة "رسن" بوصفها من أوائل الشركات المتخصصة بالتقنية المالية للتأمين، وأطلقت عام 2017 أول منصة وساطة تأمين تعطي العميل إمكانية مقارنة وشراء وثيقة التأمين بشكل فوري، وجرى ربطها مع مزودي خدمات البيانات.

وبلغ مستخدمي المنصة قرابة 8 ملايين شخص، مع 24 ألف زائر لها بشكل شبه يومي، وفي عام 2019 أطلقت منتج التأمين الصحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل شراء وثائق التأمين الصحي للموظفين.

وشرح أن توظيف جولة التمويل الأخيرة للشركة، ستركز على جانب قطاع التأمين الصحي، وتطوير تجربة العميل وتسريع وتنفيذ خدمات وخطط توسيعة للشركة.