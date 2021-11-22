أسهم ريلاينس الهندية تهوي بأكثر من 4% بعد تأجيل بيع حصة لأرامكو

هبطت أسهم ريلاينس إندستريز 4.2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ قررت أكبر شركة في الهند تعليق بيع حصة في وحدتها أو2سي المتخصصة في تحويل النفط إلى كيماويات لشركة أرامكو السعودية، وتراجعت عن بيع محتمل لحصص في وحدتها الأكثر ربحية.

وأعلنت شركة ريلاينس، الجمعة، أنها قررت مع شركة أرامكو السعودية إعادة تقييم الاستثمار المقترح للشركة السعودية في أعمال ريلاينس في مجال تحويل النفط إلى مواد كيماوية.

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كانت ريلاينس قد أعلنت عن بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، لكن الصفقة توقفت بعد تراجع أسعار الخام والطلب عليه بسبب جائحة كورونا.

على مدى العامين الماضيين، كانت المجموعة الهندية المملوكة للملياردير موكيش أمباني في طور بيع 20% من نشاط النفط مقابل حوالي 15 مليار دولار لأرامكو وجعلها وحدة منفصلة، مع إدخال تعديلات عليها أيضا في مسعى نحو إنتاج الطاقة المتجددة.

قالت ريلاينس إنه "نظرا لتغير طبيعة محفظة أنشطة ريلاينس، فقد رأت ريلاينس وأرامكو السعودية معا أنه سيكون من المفيد للطرفين إعادة تقييم الاستثمار المقترح في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات".

ولا تزال الشركة بلا صافي ديون منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي. وقال محللون لدى جيفريز إن إلغاء الصفقة ليس له أي تأثير على الميزانية العمومية لريلاينس لكنه بمثابة خيبة أمل لأنه يضيع عليها فرصة الوصول بتقييم وحدة أو2سي إلى 75 مليار دولار.

وعينت ريلاينس مؤخرا رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان في مجلس إدارتها. وقيل لاحقا إن تعيين الرميان، الذي كان ينظر إليه في البداية على أنه جزء من عملية ترتبط ببيع الحصة، أنه لا علاقة له بالصفقة.