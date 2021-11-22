.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس "مبادلة": لا نتوقع تحولا في استراتيجيتنا للاستثمار خلال 2022 

  • الخط
مبادلة للاستثمار

رئيس "مبادلة": لا نتوقع تحولا في استراتيجيتنا للاستثمار خلال 2022

سيولة قوية متوقعة في الأسواق بعد انقضاء الجائحة

دبي  -رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي خلدون خليفة المبارك، اليوم الاثنين، إن الشركة لا تتوقع أي تغيير في استراتيجيتها ومجالات استثماراتها في 2022.

وقال المبارك في مؤتمر، إن مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وعلوم الحياة ستظل مجالات رئيسية لشركة الاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي.

وأضاف المبارك: "لا يوجد تحول في استراتيجيتنا من ناحية المجالات، فمن منظور قصير الأجل نواجه تحديات.. أعتقد أن التضخم يتسلل إلى الكثير من الأماكن".

"مبادلة للاستثمار" تستحوذ على شركة مالكة لامتيازات تاكو بيل في أميركا شركات أبوظبي "مبادلة للاستثمار" تستحوذ على شركة مالكة لامتيازات تاكو بيل في أميركا

وتوقع أنه مع انتهاء جائحة كوفيد-19 ستكون هناك سيولة قوية على مستوى العالم، رغم أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة ستكون لها تداعياتها.

في سبتمبر الماضي، أعلنت مبادلة للاستثمار، التي تدير أصولا بقيمة 243 مليار دولار، أن الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ضوء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

وذكرت "مبادلة" أن الاستثمار في صناعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا يمثل توسعا في شراكة الاستثمار السيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم
الأكثر قراءة
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ! أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ!
بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
قبل أن تذهب
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
اكتشف المزيد