رئيس "مبادلة": لا نتوقع تحولا في استراتيجيتنا للاستثمار خلال 2022 

قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي خلدون خليفة المبارك، اليوم الاثنين، إن الشركة لا تتوقع أي تغيير في استراتيجيتها ومجالات استثماراتها في 2022.

وقال المبارك في مؤتمر، إن مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وعلوم الحياة ستظل مجالات رئيسية لشركة الاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي.

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وأضاف المبارك: "لا يوجد تحول في استراتيجيتنا من ناحية المجالات، فمن منظور قصير الأجل نواجه تحديات.. أعتقد أن التضخم يتسلل إلى الكثير من الأماكن".

وتوقع أنه مع انتهاء جائحة كوفيد-19 ستكون هناك سيولة قوية على مستوى العالم، رغم أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة ستكون لها تداعياتها.

في سبتمبر الماضي، أعلنت مبادلة للاستثمار، التي تدير أصولا بقيمة 243 مليار دولار، أن الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ضوء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

وذكرت "مبادلة" أن الاستثمار في صناعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا يمثل توسعا في شراكة الاستثمار السيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.