أسمنت القصيم توصي بتوزيع 72 مليون ريال على المساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2021، بإجمالي 72 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 90 مليون سهم.

وقالت شركة أسمنت القصيم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

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وسيكون تاريخ الأحقية يوم الأحد 28 نوفمبر 2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

فيما سيكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت القصيم، قد أظهرت انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 45.15% في الربع الثالث من 2021، إلى 60.38 مليون ريال، مقابل 110.109 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2021، أشارت البيانات إلى انخفاض الأرباح بنسبة 14.77% إلى 261.43 مليون ريال، مقابل 306.74 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.