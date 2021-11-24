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المركزي السعودي يقر صفقة اندماج "عناية" و"أمانة للتأمين"

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أمانة للتأمين وعناية السعودية للتأمين
أمانة للتأمين وعناية السعودية للتأمين
سوق السعودية

المركزي السعودي يقر صفقة اندماج "عناية" و"أمانة للتأمين"

إتمام صفقة الاندماج يخضع للحصول على الموافقات النظامية وموافقة مساهمي الشركتين

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركتا "عناية السعودية" للتأمين التعاوني و"أمانة للتأمين" التعاوني، عن موافقة أو عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على إتمام صفقة الاندماج.

وأوضحت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن إتمام صفقة الاندماج يخضع لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على كافة الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي الشركتين.

وذكرت "أمانة" أنه سيتم زيادة رأسمالها إلى 288.580 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 15.85 مليون سهم لغرض دمج شركة عناية، ونقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

عناية وأمانة للتأمين التعاوني توقعان مذكرة تفاهم ملزمة للدمج شركات سوق السعودية عناية وأمانة للتأمين التعاوني توقعان مذكرة تفاهم ملزمة للدمج

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشركتان عن توقيع ملحق تعديلي لاتفاقية الاندماج الملزمة يشمل تمديد الاتفاقية 6 أشهر إضافية لاستيفاء الشروط المطلوبة.

وكانت الشركتان قد أبرمتا اتفاقية اندماج ملزمة في 2 مايو 2021، ونصت الاتفاقية حينها على تحقق الشروط المسبقة لصفقة الاندماج خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية.

وعند اكتمال الصفقة ستنتقل أصول شركة عناية ومطلوباتها إلى شركة أمانة، حيث سيمتلك مساهمو شركة عناية 55% من الشركة الجديدة بعد الاندماج بينما سيمتلك مساهمو أمانة الحاليون ما نسبته 45% من أسهم رأس المال شركة أمانة.

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