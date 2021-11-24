رئيس ميدغلف لـ "العربية.نت": نستهدف 15% حصة سوقية ومنفتحون على الاندماج

قال الرئيس التنفيذي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، الدكتور جويتز كوراس، إن شركته تعتزم استثمار أكثر من 60 مليون ريال خلال العام المقبل بهدف دعم البنية التحتية للشركة وجذب قدرات جديدة لها.

وأضاف كوراس في تصريحات لـ"العربية.نت" أن شركته تقوم حاليا بزيادة رأس المال، وأن عملية الاكتتاب في حقوق الأولية تتم بصورة جيدة.

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وأشار إلى أنه بنهاية الشهر، ستكون الشركة قد جمعت 420 مليون ريال من عملية زيادة رأس المال، والتي ستستخدم في زيادة الملاءة المالية للشركة.

وذكر كوراس أن زيادة الملاءة المالية، تعني قدرة الشركة على التطرق إلى أنشطة جديدة لم يكن بمقدورها التطرق إليها بسبب المخاطر الداخلية المتعلقة بالملاءة المالية.

وتنتهي غدا الخميس، مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة ميدغلف بغرض زيادة رأس المال من 700 مليون إلى 1.050 مليار ريال.

وفي منتصف العام، أقر مساهمو الشركة تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، ليبلغ رأس المال بعد التخفيض 700 مليون ريال، مقابل 800 مليون ريال قبل التخفيض بنسبة تخفيض في رأس المال 12.5%

الحصة السوقية

وأوضح كوراس أن الشركة تستهدف مع عملية الهيكلة التي تجريها حاليا زيادة حصتها السوقية إلى 15% خلال 5 سنوات من نحو 7% حاليا.

وأشار إلى أن زيادة الحصة السوقية ستأتي مع عملية هيكلة الشركة وضخ الاستثمارات فيها لتعزيز وضعها السوقي.

أرباح الشركة

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، تحولت الشركة إلى خسائر بقيمة 23.38 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بنحو 7.59 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، ومقابل صافي ربح نحو 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقال كوراس إن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث جاءت مفاجئة، لكنه أكد أنه بنهاية العام، سيكون وضع الشركة جيد بعد وضع الأمور في نصابها الصحيح، لتبدأ الشركة العام المقبل دون أي مفاجآت.

وقال: "سننهي هذا العام بإيرادات أقل قليلا عن العام الماضي، وسط عملية إعادة الهيكلة للشركة.. الأرباح ستظل متذبذبة لكن التيقن بها سيحدث عند إكمال عملية الهيكلة".

الدمج والاستحواذ

وأوضح كوراس أن الشركة منفتحة على عملية الاندماج مع شركات أخرى داخل السوق السعودي.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يجب الحذر عند اتخاذ عملية الاندماج بالسوق، لأنه يجب التأكد أن أي اندماج لأصلين رئيسيين سيولدان أصلا أكبر قويا.