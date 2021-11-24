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"هرفي" تمنح "إيت رايت" حق امتياز تجاري لـ50 فرعاً في نيجيريا

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هرفي مناسبة
هرفي
سوق السعودية

"هرفي" تمنح "إيت رايت" حق امتياز تجاري لـ50 فرعاً في نيجيريا

تمتد الاتفاقية إلى 10 سنوات قابلة للتجديد بمعدل 5 مطاعم بالسنة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية السعودية توقيع عقد مع شركة "إيت رايت للخدمات الغذائية" لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 50 مطعما لهرفي بدولة نيجيريا على مدار 10 سنوات.

وقالت شركة هرفي في بيان نشر على موقع سوق السعودية "تداول" إن قيمة العقد 300 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى إيراد الامتياز السنوي ورسوم افتتاح كل مطعم.

وتمتد الاتفاقية إلى 10 سنوات قابلة للتجديد بمعدل 5 مطاعم بالسنة.

وذكرت هرفي أنه سيكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي بالربع الرابع من عام 2021.

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