"الشارقة للاستثمار" تعتزم طرح "شروق القابضة" في سوق الأسهم

قال مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في تصريحات صحافية على هامش منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، أن الهيئة بصدد طرح شركة "شروق القابضة" المملوكة بالكامل لها في أسواق الأسهم المحلية خلال العامين القادمين حيث تضم "شروق" محفظة متنوعة من المشاريع السياحية والعقارية والصناعية و المواصلات.

ولم يفصح السركال عن وجهة الطرح سواء سوق دبي المالي أم سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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ولفت إلى أنه من المتوقع إدراج الشركة بعد استكمال الدراسات النهائية لعملية الطرح خاصة أن "شروق" باتت علامة تجارية رائدة لمشاريع ناجحة ومن شأن ذلك تعزيز المشهد الاقتصادي لإمارة الشارقة.

وأشار إلى أن محفظة الهيئة الاستثمارية وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 12 مليار درهم تشكل المشاريع العقارية نحو 6 مليارات درهم، لافتا إلى أن "شروق" رسخت توجهات الإمارة في التنوع الاقتصادي الذي عزز مكانتها كوجهة للاستثمار والسياحة والتجارة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المنصبة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وأوضح السركال أن السنوات العشر القادمة ستشهد تطوير هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" إنشاء وتطوير مشاريع عقارية وسياحية خارج إمارة الشارقة وذلك بعد أن عززت المشهد السياحي في الإمارة بالعديد من المشاريع من بينها المشاريع البيئية والأثرية مثل مشروع مليحة للسياحة الأثرية والبيئية ومشروع كلباء للسياحية البيئية ومشروع نزل القمر، إلى جانب اطلاق عدد من المنشآت الفندقية العصرية المستدامة ضمن تلك المشاريع وكذلك مشاريع أخرى متخصصة في مجال السياحة الترفيهية والبيئة المستدامة سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة.