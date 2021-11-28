شركة تابعة لـ"سيسكو" تستحوذ على مجموعة "إليت"

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن استحواذ إحدى شركاتها التابعة، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" المملوكة لها بنسبة 76%، على مجموعة "إليت" وذلك من خلال شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة "جرين دوم" المملوكة لشركة لوجي بوينت بنسبة 31.7%.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة استحوذت على 100% من رأس المال مجموعة "إليت"، وتمت صفقة الاستحواذ بتاريخ 25 نوفمبر 2021، استثمرت لوجي بوينت مبلغ 58 مليون ريال من خلال شركة جرين دوم للاستثمارات.

مادة اعلانية

وأضافت أن الأثر المحاسبي للصفقة سيظهر في القوائم المالية الموحدة لشركة "سيسكو" في الربع الرابع لعام 2021 من خلال شركتها التابعة "لوجي بوينت".

وتعتبر مجموعة إليت شركة رائدة متخصصة في تقديم الحلول المتكاملة للشحن البري وخدمات النقل السريع في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها تضم أكثر من ألف موظف من الكوادر البشرية، وتمتلك 600 مركبة للشحن، ومستودعات تخزين بمساحة 9,290 متر مربع (100,000 قدم مربع).

ويعطي هذا الاستحواذ شركة "سيسكو" وشركة "لوجي بوينت" مستويات عالية في الخدمات المتخصصة بالشحن البري وخدمات النقل السريع من خلال مركز عمليات متطور ومجموعة من الأصول اللوجستية المتخصصة في كل من عُمان، والبحرين، وقطر، وذلك من خلال مركزها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتتماشى الصفقة مع الاستراتيجية الجديدة لشركة "سيسكو" للخمس سنوات القادمة والتي تهدف إلى توسيع نطاق أعمال الخدمات اللوجستية من خلال شركة لوجي بوينت مع التركيز على نموذج الأصول الخفيفة لتوفير حلول متكاملة لقطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو وذلك على المستوى الإقليمي.

وتمول الصفقة من خلال التمويل البنكي والاستثمار النقدي المباشر. ولا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.