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خسائر "الصقر للتأمين" تتراجع 36% في الربع الثالث إلى 18.9 مليون ريال

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سوق السعودية

خسائر "الصقر للتأمين" تتراجع 36% في الربع الثالث إلى 18.9 مليون ريال

بلغت خسائر الشركة المتراكمة نحو 191.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر شركة الصقر للتأمين التعاوني، قبل الزكاة، بنسبة 35.9% في الربع الثالث من 2021، إلى 18.92 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 29.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "الصقر للتأمين" بنسبة 98.8% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 9.52 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض مجموع تكاليف ومصاريف الاكتتاب بمقدار 36.0 مليون ريال وبنسبة 31%.

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وانخفضت خسائر الشركة قبل الزكاة، بنسبة 9.7% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 68.32 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.68 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة نحو 191.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، تعادل نسبة 47.9% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.

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