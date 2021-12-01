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"بنان العقارية" تؤجر مبنى عقارياً بـ10 ملايين ريال

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بنان العقارية
شعار بنان العقارية
سوق السعودية

"بنان العقارية" تؤجر مبنى عقارياً بـ10 ملايين ريال

بواقع إيجار سنوي بقيمة مليوني ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بنان العقارية عن توقيع عقد تأجير بالكامل لمبنى شقق مفروشة مملوكة للشركة، في حي السليمانية، لمدة خمس سنوات مع الشركة الدولية للفنادق.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن قيمة العقد 10 ملايين ريال، بواقع ايجار سنوي بقيمة مليوني ريال تسدد على قسطين كل 6 شهور قيمة القسط مليون ريال.

وتبدأ فترة الإيجار مطلع يناير 2022 وينتهي في 31 ديسمبر 2026.

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ويتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي ينعكس على إيرادات ونتائج الشركة اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الحالي 2022.

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