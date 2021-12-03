فولفو تطلق أول سيارة دفع رباعي كهربائية "Polestar 3"

قدمت شركة بولستار لمحة عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية القادمة، Polestar 3، التي تكون أول سيارة ذات علامة تجارية فرعية للأداء من فولفو يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.

وشاركت شركة صناعة السيارات السويدية الصورة الأولى للسيارة الكهربائية الفاخرة الجديدة التي تنافس BMW iX وJaguar I-Pace.

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وتصنف سيارة الدفع الرباعي الكهربائية القادمة، التي من المتوقع طرحها في عام 2022، ضمن فئة السيارات المتميزة.

ويجعلها ذلك في منافسة مع السيارات الكهربائية مثل Tesla Model X وAudi E-tron وMercedes EQC وRivian R1S وFisker Ocean.

ويتم تجميع Polestar 3 في مصنع فولفو في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا. ويمنحها ذلك تميزًا بأنها أول سيارة كهربائية تصنعها الشركة على أرض الولايات المتحدة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وبالإضافة إلى كونها سيارة دفع رباعي أكبر حجما من سيارة Polestar 2، فإن Polestar 3 تشمل أيضًا نظام قيادة مستقل جزئيًا للقيادة على الطرق السريعة.

ويجري تحقيق ذلك بفضل تضمين مستشعر ليدار من مورد Luminar. الذي يوفر أيضا لشركة فولفو مكونات للقيادة عبر الطرق السريعة دون استخدام اليدين.

وقالت فولفو إنها تطرح تجربة القيادة عبر الطرق السريعة دون استخدام اليدين كجزء من تحديث المنصة الكبير القادم SPA2.

ويصل SPA2 مع الجيل التالي من XC90 SUV وPolestar 3 في عام 2022. كما يدعم SPA2 أيضًا XC40 Recharge وC40 Recharge.

وبرزت بولستار، التي بدأت كعلامة تجارية فرعية للأداء لشركة فولفو، كواحدة من أكثر شركات السيارات الكهربائية إثارة للاهتمام في السوق في السنوات الأخيرة.

وأعلنت الشركة، المملوكة بشكل مشترك لشركة فولفو والشركة الأم، جيلي، مؤخرًا عن خطط للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ خاصة، أو SPAC.

وأصدرت بولستار مركبتين حتى الآن، هما سيارة الكوبيه الهجينة Polestar 1 التي تبلغ تكلفتها 155 ألف دولار وسيارة السيدان السريعة الكهربائية بالكامل Polestar 2.

كما من المفترض أن تنمو هذه المجموعة مع إطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Polestar 3 في عام 2022. وكذلك سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Polestar 4 في عام 2023. وسيارة Polestar 5 سيدان الرياضية في عام 2024.

ولم توضح الشركة المواصفات ذات الصلة بسيارة Polestar 3. بما في ذلك السعر وحجم البطارية والمدى وتكوين المحرك.

وتحتوي Polestar 2 على حزمة بطارية بقوة 78 كيلو واط، التي تتيح مدى 470 كيلومتر. كما يوفر المحرك الكهربائي قدرة 408 حصان. ويسمح ذلك بتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من خمس ثوان.

علاوة على ذلك جرى التشويق للسيارة خلال حدث في مانهاتن لإطلاع المستثمرين على خطة عمل الشركة لمدة ثلاث سنوات.

وقال توماس إنجينلات، الرئيس التنفيذي للشركة: نحن لسنا شركة افتراضية تنتظر بناء مصانع وبيع السيارات. نحن شركة فعلية تبني السيارات وتبيعها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: سيارتينا موجودة في 14 سوقا على مستوى العالم. نتوقع أن يصل حجم مبيعاتنا العالمية إلى نحو 29000 سيارة هذا العام.