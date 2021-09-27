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فولفو وجيلي يستعدان لإدراج شركة للسيارات الكهربائية بتقييم 20 مليار دولار

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سيارة بوليستار
سيارة بولستار
سيارات كهربائية

فولفو وجيلي يستعدان لإدراج شركة للسيارات الكهربائية بتقييم 20 مليار دولار

قد تعلن عن الإدراج الأسبوع الجاري

دبي - العربية.نت

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اقتربت شركة بولستار السويدية من التوصل لاتفاق للإدراج بالورصة عبر الاندماج مع شركة غوريس غوغنهايم، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، بتقييم يصل إلى 20 مليار دولار تتضمن ديون الشركة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أجنبية.

والشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، المملوكة لكل من شركتي جيلي وفولفو، قد تعلن عن إدراج أسهمها هذا الأسبوع.

وجمعت شركة بولستار نحو 550 مليون دولار من مصادر خارجية في أبريل الماضي، وأعلنت في يونيو عن خططها لتصنيع سياراتين كهربائيتين رياضيتين في مصنع فولفو في كارولاينا الجنوبية بدءا من النصف الأول لعام 2020.

وستعمل شركة بولستار السويدية على مدى الأعوام التسع المقبلة، على تطوير "بولستار 0" وعملية إنتاجها بحيث تنتج صفرا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشكل ذلك جزءاً من هدف أوسع للشركة يقضي بتحقيق محايدة الكربون بحلول 2040.

وتعهد صانع السيارات الكهربائية الناشئ عام 2017 من شركتي "فولفو" ومصنع السيارات الصيني "جيلي" بإجراء تقييمات على دورة حياة كافة السيارات الجديدة بدءاً بموديل "بولستار 2" الذي أطلق عام 2019.

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