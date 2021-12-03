مكتشف لقاح فايزر يكشف قدرة أوميكرون على اختراق المطعمين

قال رئيس شركة بيونتيك الألمانية، أوغور شاهين، إنه لم يتم التأكد بعد من حصانة المطعمين من الأعراض الخطيرة، إذا أصيبوا بمتحور أوميكرون.

وأضاف، شاهين، الذي ابتكرت شركته اللقاح الذي تصنعه شركته مع شركة فايزر، أن أوميكرون قادر على إصابة الحاصلين على اللقاح.

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وأوضح في تصريحات له، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن العالم بحاجة للقاح جديد ضد كورونا "لكننا لا نعرف متى سنحتاجه".

وأشار إلى أن العالم بحاجة لزيادة نسبة التطعيم عالميا لمواجهة المتحور الجديد.

وأوضح أن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون.

وتابع "هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين. نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض".

وابتكرت فايزر سابقاً نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة المتحورين دلتا وبيتا، إلّا أنّهما لم تُستخدما.

وقال آلبرت بورلا، رئيس شركة فايزر إنّه، في حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح جدّي في غضون 95 يوماً".

وشدّد على أن شركته تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.