رفع تعليق تداول سهم "الصقر للتأمين" اعتباراً من اليوم

أعلنت "تداول السعودية"، عن رفع تعليق تداول سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني ابتداءً من اليوم الأحد.

وذكرت "تداول"، في بيان لها، أن رفع التعليق جاء بعد إعلان الشركة مطلع ديسمبر الجاري، عن قوائمها المالية للربع الثاني والثالث من 2021.

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كانت "تداول السعودية" قد علقت تداول سهم "الصقر للتأمين" بداية من 21 سبتمبر 2021، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للربع الثاني 2021 خلال المدة النظامية المحددة.

وأعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن تراجع خسائرها قبل الزكاة، بنسبة 35.9% في الربع الثالث من 2021، إلى 18.92 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 29.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر الشركة قبل الزكاة، بنسبة 9.7% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 68.32 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.68 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة نحو 191.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، تعادل نسبة 47.9% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.