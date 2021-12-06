.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الخريف" تحصل على تمويل من "العربي الوطني" بـ 277.2 مليون ريال 

  • الخط
الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تحصل على تمويل من "العربي الوطني" بـ 277.2 مليون ريال

مدة التمويل تنتهي في 30 يونيو 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بقيمة 277.2 مليون ريال.

ذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مدة التمويل تبدأ اليوم 6 ديسمبر حتى 30 يونيو 2022.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر.

أفادت بأن الهدف من التمويل يتمثل في إصدار خطابات ضمان واعتماد مستندي، وتسهيلات لتمويل المشاريع الجديدة وتمويل المستخلصات والنفقات التأسيسية للمشاريع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد