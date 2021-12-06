"الخريف" تحصل على تمويل من "العربي الوطني" بـ 277.2 مليون ريال 

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بقيمة 277.2 مليون ريال.

ذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مدة التمويل تبدأ اليوم 6 ديسمبر حتى 30 يونيو 2022.

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وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر.

أفادت بأن الهدف من التمويل يتمثل في إصدار خطابات ضمان واعتماد مستندي، وتسهيلات لتمويل المشاريع الجديدة وتمويل المستخلصات والنفقات التأسيسية للمشاريع.