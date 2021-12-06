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"دليفري هيرو" الألمانية تفشل في الاستحواذ على "ذا شفز" السعودية

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شركات

"دليفري هيرو" الألمانية تفشل في الاستحواذ على "ذا شفز" السعودية

فشلت أيضاً محادثاتها مع شركة مرسول لخدمات التوصيل

دبي - العربية.نت

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فشلت دليفري هيرو الألمانية لتوصيل الطعام عبر الإنترنت والتي تعمل في أكثر من 50 دولة، فشلت في المحاولة للاستحواذ على ذا شفز السعودية.

وذا شفز هي منصة توصيل الأطعمة والحلويات الراقية. وذلك بعد أن رفضت الهيئة العامة للمنافسة السعودية هذه الصفقة.

فيما صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية عبد الرحمن الشبانات، أن "الباب مفتوح" لخيارات أخرى بما في ذلك الطرح الأولي للأسهم، أو مستحوذ آخر لشراء الشركة.

ويبدو أن دليفري هيرو لم توفق حتى الآن للاستحواذ على شركة سعودية منافسة، ففي وقت سابق من هذا العام فشلت أيضاً محادثاتها مع شركة مرسول لخدمات التوصيل.

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فيما نجحت في التوسع في الإمارات بعد الاستحواذ على منصة توصيل البقالة في دبي InstaShop. خلال العام الماضي مقابل 270 مليون دولار.

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