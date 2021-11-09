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تطبيق التوصيل السعودي "مرسول" يستعد لطرح عام أولي

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سوق السعودية

تطبيق التوصيل السعودي "مرسول" يستعد لطرح عام أولي

خلال العامين المقبلين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يسعى تطبيق التوصيل السعودي Mrsool إلى توسّع قد يشمل طرحا عاما أوليا في العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن يتم الطرح في سوق الأسهم السعودية، أو في ناسداك في حال الطرح الدولي؛ بحسب ما ذكره الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق.

يشار إلى أن Mrsool تخطط لاستثمار 300 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة مع تعزيز وجودها في مصر وجميع أنحاء الخليج.

كان التطبيق قد تلقى عروضا للاستحواذ من Delivery Hero الألمانية، لكن محادثات الاستحواذ باءت بالفشل.

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