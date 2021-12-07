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اليوم بدء اكتتاب الأفراد في الطرح العام الثانوي لـ"إس تي سي"

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سوق السعودية

اليوم بدء اكتتاب الأفراد في الطرح العام الثانوي لـ"إس تي سي"

النطاق السعر للطرح يتراوح بين 100 و116 ريالا

دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الثلاثاء اكتتاب الأفراد في الطرح العام الثانوي لشركة الاتصالات السعودية "STC"، الساعة 11:59 مساء بتوقيت الرياض، ويستمر حتى يوم غد 8 ديسمبر حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت الرياض.

وأعلنت شركة stc، عن طرح عام ثانوي 100,200,000 من أسهم الشركة، والتي تمثل 5.01٪ من أسهمها من قبل صندوق الاستثمارات العامة. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 ريال سعودي و116 ريالا سعودي للسهم الواحد.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم التي جرى تخصيصها للمكتتبين الأفراد تبلغ 10.02 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وكشفت نشرة الإصدار أن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة للأفراد هو 10 أسهم بنطاق سعري لأسهم الطرح بين 100 ريال و116 ريال للسهم الواحد.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح بناء على مستويات الطلب من الفئات المشاركة بعد الإعلان عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وبدأت فترة اكتتاب المؤسسات أو الفئات المشاركة أول من أمس الأحد وتنتهي يوم الخميس المقبل، وفقا لنشرة الطرح الثانوي.

يذكر أن غولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي غروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية، هم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات للشركة والمساهم البائع )"مديري سجل اكتتاب المؤسسات" (عن الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة ("الطرح").

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