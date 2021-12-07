الطرح العام الثاني لـ إس تي سي.. كل ما تريد معرفته عن الاكتتاب ورد الفائض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "stc"، عن طرح عام ثانوي 100.2 مليون سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل 5.01% من أسهمها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتحدد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 ريال سعودي و116 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

يبدأ اكتتاب الأفراد الساعة 11:59 مساء بتوقيت الرياض، ويستمر حتى يوم غد 8 ديسمبر حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت الرياض.

مادة اعلانية

ويمثل الطرح العام الثانوي إنجازاً مهماً لشركة stc كشركة مساهمة، حيث سيؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين بينما نواصل تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات لخلق قيمة مضافة للمساهمين.

وسيواصل صندوق الاستثمارات العامة الاحتفاظ بحصة أغلبية في شركة stc بعد إتمام عملية الطرح العام الثانوي.

وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس ماله في استثمارات جديدة، وستسهم الصفقة في القيمة المتوسطة والطويلة الأجل للشركة من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، وبالتالي زيادة عدد الأسهم الحرة للشركة في السوق ووزنها في مؤشرات الأسهم العالمية ذات العلاقة.

وباعتباره المساهم بحصة الأغلبية، صندوق الاستثمارات العامة ملتزم تماماً ويدعم أهداف الشركة.

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد المكتتبين في 7 ديسمبر 2021م من الساعة 11:59 مساءً (بتوقيت الرياض) وستستمر حتى 8 ديسمبر 2021 الساعة 11:59 مساءً (بتوقيت الرياض).

ما قبل الطرح

تأكد من أنك تمتلك حساباً نشطاً لدى إحدى الجهات المستلمة، وهي بنك الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي.

يجب أن يمتلك المكتتبون أيضاً حساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لإحدى الجهات المستلمة. ويجب عليك أيضاً التأكد من عدم حدوث أي تغييرات على معلوماتك أو بياناتك الشخصية منذ آخر مشاركة لك في طرح عام أو ثانوي.

ردّ فائض الاكتتاب

سيتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقداً فقط في موعد أقصاه يوم الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021.

وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من الحد الأعلى من نطاق سعر الطرح، وإذا لم تخصص له كامل الأسهم التي تم الاكتتاب بها وإذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر إغلاق سهم الشركة ليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 في هذه الحالة لن يتم تخصيص أي أسهم للمستثمرين الأفراد.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.