"الخريف" تفوز بعقد من "المياه الوطنية" بقيمة 31.6 مليون ريال 

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن ترسية عقد رقم 17 من قبل شركة المياه الوطنية بقيمة 31.64 مليون ريال.

وقالت "الخريف" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن القيام بإصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ الخاصة بشبكات المياه وصيانة جميع ملحقاتها بمدينة الرياض لمدة 36 شهرا.

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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2022.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.