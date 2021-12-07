.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الخريف" تفوز بعقد من "المياه الوطنية" بقيمة 31.6 مليون ريال 

  • الخط
الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تفوز بعقد من "المياه الوطنية" بقيمة 31.6 مليون ريال

ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن ترسية عقد رقم 17 من قبل شركة المياه الوطنية بقيمة 31.64 مليون ريال.

وقالت "الخريف" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن القيام بإصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ الخاصة بشبكات المياه وصيانة جميع ملحقاتها بمدينة الرياض لمدة 36 شهرا.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2022.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
الأكثر قراءة
رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة! رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة!
عمايري وكندة حنا عن ضجة عمايري وكندة حنا عن ضجة "القبلة الساخنة": هذا وقت الرد
مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا
حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
قبل أن تذهب
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
اكتشف المزيد