"بترو رابغ" توصي بتخفيض رأس المال 13.76% ثم زيادته بـ7.95 مليار ريال

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، اليوم الثلاثاء، عن تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن هيكلة رأس المال، بعد دراسة مجلس الإدارة لوضع الشركة المالي والأخذ بعين الاعتبار نسبة الخسائر المتراكمة البالغة 13.76% من رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن التوصية تضمنت تخفيض رأس المال بنسبة 13.76% ليصبح بعد التخفيض نحو 7.55 مليار ريال، بدلاً من 8.76 مليار ريال.

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وتكون طريقة التخفيض عبر إلغاء نحو 120.5 مليون سهم عادي، بإلغاء سهم عادي واحد مقابل كل 7.3 سهم عادي، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 755.49 مليون سهم.

سيُساهم التخفيض في إطفاء خسائر الشركة المُتراكمة، ولا تتوقع الشركة أن يكون لتخفيض رأس المال أثر جوهري سلبي على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وسيكون تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأوصى مجلس الإدارة بعد ذلك، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7.95 مليار ريال وذلك لغرض تعزيز قاعدة حقوق الملكية وتخفيض التزامات الشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرّ زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت "بترو رابغ" إلى أن مقترحيّ تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية مشروطين ببعضهما البعض، بحيث يشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية على كلا البندين لإتمام أي منهما.