إدراج "مجموعة تداول" في سوق السعودية.. وتقلب المكاسب بين 11 و20%

بدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية بسعر 105 ريالات للسهم على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا وهبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا وهبوطا.

وتقلبت مكاسب السهم بين 11% إلى 20% مطلع تعاملاته، لكنه استقر بعد ساعة من التداولات على ارتفاع بنسبة 13.71% ليصل إلى 119 ريالا للسهم.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر السوق على نحو طفيف بلغ 0.29% ووصل إلى 11076.36 نقطة.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول 442.5%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات نحو 121 مرة.

وانتهت الخميس الماضي، مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية، حيث تم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى بسعر 105 ريالات للسهم.

كانت فترة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2021 ولمدة 3 أيام تنتهي الخميس 2 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الطرح 598,327 فردا، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 5.02 مليار ريال. وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 8 ديسمبر 2021.