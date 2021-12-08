.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إدراج "مجموعة تداول" في سوق السعودية.. وتقلب المكاسب بين 11 و20%

  • الخط
سوق السعودية

إدراج "مجموعة تداول" في سوق السعودية.. وتقلب المكاسب بين 11 و20%

حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا وهبوطا في أول 3 جلسات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية بسعر 105 ريالات للسهم على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا وهبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا وهبوطا.

وتقلبت مكاسب السهم بين 11% إلى 20% مطلع تعاملاته، لكنه استقر بعد ساعة من التداولات على ارتفاع بنسبة 13.71% ليصل إلى 119 ريالا للسهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر السوق على نحو طفيف بلغ 0.29% ووصل إلى 11076.36 نقطة.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول 442.5%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات نحو 121 مرة.

تغطية اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول 442.5%.. وتخصيص 10 أسهم للفرد أسواق المال سوق السعودية تغطية اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول 442.5%.. وتخصيص 10 أسهم للفرد

وانتهت الخميس الماضي، مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية، حيث تم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى بسعر 105 ريالات للسهم.

كانت فترة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2021 ولمدة 3 أيام تنتهي الخميس 2 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الطرح 598,327 فردا، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 5.02 مليار ريال. وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 8 ديسمبر 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد