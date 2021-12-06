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بدء تداول أسهم "مجموعة تداول" الأربعاء المقبل بـ 105 ريالات للسهم

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مجموعة تداول
مجموعة تداول
سوق السعودية

بدء تداول أسهم "مجموعة تداول" الأربعاء المقبل بـ 105 ريالات للسهم

نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في الطرح 442.5%

دبي - العربية.نت

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أعلنت تداول السعودية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا وهبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا وهبوطا.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول 442.5%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات نحو 121 مرة.

بدء اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية بسعر 105 ريالات للسهم أسواق المال سوق السعودية بدء اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية بسعر 105 ريالات للسهم

وانتهى الخميس الماضي، مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية، حيث تم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى بسعر 105 ريالات للسهم.

كانت فترة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2021 ولمدة 3 أيام تنتهي الخميس 2 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الطرح 598,327 فرد، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 5.02 مليار ريال. وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 8 ديسمبر 2021.

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