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أدنوك للحفر توقع اتفاقية في مجال الآبار بقيمة 3.8 مليار دولار

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سوق أبوظبي

أدنوك للحفر توقع اتفاقية في مجال الآبار بقيمة 3.8 مليار دولار

مع شركة أدنوك البرية

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة "أدنوك للحفر" اتفاقية مع شركة "أدنوك البرية" لتقديم خدماتها في مجال حفر وصيانة وتهيئة الآبار بقيمة 3.8 مليار دولار.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز كفاءة أطقم العمل وتقليل زمن نقل منصات الحفر وتحسين جداول عمليات الصيانة، مما يعود بالنفع على أدنوك للحفر وأدنوك البرية.

وارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 49.3%، في الربع الثالث.

وأظهرت القوائم المالية للشركة وصول الأرباح خلال تلك الفترة إلى 178.4 مليون دولار، مقابل 119.468 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 570.861 مليون دولار، مقابل 515.225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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