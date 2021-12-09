اليوم.. انتهاء اكتتاب المؤسسات في الطرح الثانوي للاتصالات السعودية

ينتهي، اليوم الخميس، اكتتاب المؤسسات في الطرح الثانوي لشركة الاتصالات السعودية (STC)، بعد أن بدأ يوم الأحد الماضي.

وجرى، أمس الأربعاء، زيادة حجم الطرح من 100.2 مليون سهم إلى 120 مليون سهم من أسهم الشركة، بزيادة قدرها 19.8 مليون سهم إضافي بنسبة 20% من حجم الطرح، الذي تم الإعلان عنه في 5 ديسمبر 2021.

مادة اعلانية

وجرى تخصيص 12 مليون سهم للأفراد، والباقي جرى تخصيصها للمؤسسات. ويبلغ النطاق السعري للطرح بين 100 و116 ريالا للسهم الواحد.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم غد الجمعة بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر من المؤسسات المكتتبة، وسيتم التخصيص لجميع المكتتبين بناء على سعر الطرح النهائي وليس سعر الاكتتاب البالغ 116 ريالا للسهم.

يذكر أن غولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي غروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية، هم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات للشركة والمساهم البائع )"مديري سجل اكتتاب المؤسسات" (عن الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة ("الطرح").