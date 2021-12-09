"حصانة للاستثمار" تستحوذ على 4.99% في جاهز إنترناشونال

استحوذت "حصانة الاستثمارية" وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على حصة 4.99% في "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات".

وكانت هيئة السوق المالية كانت قد وافقت على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، لزيادة عدد أسهمها للطرح في السوق الموازية (نمو) إلى 1,888,523 سهما، تمثل 18% من رأسمال الشركة.

مادة اعلانية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية المهندس غصاب المنديل،: "حصلنا على أول استثمار أساسي من نوعه في المملكة. ونشكر "حصانة" على الثقة والاهتمام بمجموعة جاهز باعتبارها إحدى الشركات السعودية الناشئة التي تتصدر طليعة الاقتصاد السعودي الرقمي المتنوع، وتحظى باستراتيجية نمو واضحة، مدعومة بديناميكيات سوق جذابة، ومركز مالي قوي، ويقودها فريق إداري متمرس".

وأوضح المنديل أن استثمار شركة حصانة الذي وافقت عليه هيئة السوق المالية، يبرهن على الاهتمام الكبير والطلب العالي من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى التقدم المستمر والتطور اللافت لسوق السعودية".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد بن عبدالمحسن الفضلي "تتطلع شركة حصانة من خلال مساهمتها في شركة جاهز إلى تعزيز استثماراتها في إحدى شركات القطاع التقني في المملكة لتفاؤلنا تجاه مستقبل هذا القطاع والذي يعد أحد أكثر القطاعات جذباً مما يساهم في تنمية عوائد استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

وكانت الموافقة السابقة قد تضمنت الموافقة على طرح 13% من رأسمال جاهز في السوق الموازية.

يشار إلى أن فترة طرح "جاهز" ستمتد من 23 وحتى 26 ديسمبر.