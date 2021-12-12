أسمنت ينبع تعتزم توزيع 157.5 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021، بإجمالي نحو 157.5 مليون ريال.

وقالت أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 157.5 مليون سهم، بحصة ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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وأضافت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 المقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع 30 ديسمبر 2021.

كانت شركة أسمنت ينبع قد أعلنت عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021، بواقع 196.87 مليون ريال.

وبلغت حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.