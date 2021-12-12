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العربية للتعهدات الفنية توقع أول شراكة إقليمية خارج السعودية

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سوق السعودية

العربية للتعهدات الفنية توقع أول شراكة إقليمية خارج السعودية

تستمر لمدة 25 سنة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توقيع أول شراكة إقليمية خارج السعودية، وذلك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتأسيس شركة مساهمة مصرية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن الشراكة التي تستمر لمدة 25 سنة ستتضمن تركيب وتشغيل ما لا يقل عن 120 شاشة رقمية.

كما يتضمن التعاقد قيام الشركة العربية بإدارة وتشغيل جميع مراحل العملية الإعلانية التي تُمكّن الشركات المُعلنه من الوصول لجمهورها داخل مصر.

تأتي هذه الشراكة بهدف إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في مصر.

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