.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح اليمامة للحديد السنوية تقفز 310% إلى 208 ملايين ريال

  • الخط
اليمامة للحديد
اليمامة للحديد
سوق السعودية

أرباح اليمامة للحديد السنوية تقفز 310% إلى 208 ملايين ريال

أقرت 50.8 مليون ريال توزيعات نصف سنوية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة 310.28%.

وأظهرت بيانات الشركة أن صافي الربح بلغ 207.832 مليون ريال، مقابل 50.656 مليون ريال خلال السنة المالية السابقة.

ومع ذلك، تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 13% لتصل إلى 1.619 مليار ريال، مقابل 1.867 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

النفط يرتفع في بداية تعاملات الأسبوع.. وبرنت يتجاوز 76 دولاراً طاقة أسعار النفط النفط يرتفع في بداية تعاملات الأسبوع.. وبرنت يتجاوز 76 دولاراً

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي يعود إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 36%، 6.32% على التوالي وهي نسبة أعلى من نسبة إرتفاع تكلفة المبيعات التي بلغت 14.75% في قطاع الإنشاءات، بينما انخفضت في قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 2.05% والمدعومة بتكلفة الخامات.

وأدى انخفاض الكميات المباعة لقطاع الإنشاءات بنسبة 40.3% إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 15.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 38.57 % نتيجة انخفاض مصاريف الشحن. بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية بمبلغ 8.5 مليون ريال وبنسبة 38.89%.

توزيعات الأرباح

وأعلنت الشركة، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 قدرها 50.8 مليون ريال.

وتبلغ حصة السهم من التوزيعات النقدية نحو ريال واحد للسهم.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقة هو الخميس 30 ديسمبر على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث
العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
جيرارد: جيرارد: "تمثيل" صلاح أنقذ ليفربول في مباراة أستون فيلا
قبل أن تذهب
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
اكتشف المزيد