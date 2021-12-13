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مبادلة الإماراتية تستثمر في نظم العملات المشفرة

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مبادلة الإماراتية تستثمر في نظم العملات المشفرة

يبلغ حجم أصول مبادلة 243 مليار دولار

دبي - رويترز

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قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة التابع لإمارة أبوظبي في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي إن الصندوق استثمر في نظم العملات المشفرة مثل تكنولوجيا سلاسل الكتل في ضوء تزايد قيمة سوق العملات الرقمية.

وأضاف المبارك إن سوق العملات المشفرة كان حجمه حوالي 200 مليار دولار قبل عامين، وأصبح اليوم 2.5 تريليون دولار كما أنه في نمو مستمر.

ويبلغ حجم أصول مبادلة 243 مليار دولار.

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ولم يشر المبارك إلى حجم إنفاق الصندوق لكنه قال إن التركيز ينصب على البنية التحتية.

وكان النمو السريع للعملات المشفرة، لا سيما العملات الرقمية المستقرة قد لفت أنظار الهيئات التنظيمية التي تخشى أن تعرض هذه العملات النظام المالي للخطر إذا لم تخضع لمراقبة فعالة. والعملات الرقمية المستقرة هي أصول رقمية مرتبطة بالعملات التقليدية.

وقالت شركة هالو انفستنج للتكنولوجيا المالية في أكتوبر/ تشرين الأول إنها جمعت أكثر من 100 مليون دولار في جولة تمويلية من مستثمرين مثل أول كابيتال وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز الذي يدعمه صندوق مبادلة ويبلغ حجمه مليار دولار.

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