"المعمر" تطلق التشغيل التجاري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "DataRobot"

كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن إطلاق حلول وتطبيقات شركة "DataRobot" من خلال الحوسبة السحابية داخل السعودية، حيث تستضيفه وتديره شركة المعمر لأنظمة المعلومات، لتلبية كافة احتياجات إدارة الذكاء الاصطناعي وعمليات تعلم الآلة في علم البيانات للجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة.

وقالت "المعمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العملاء سيستفيدون من حلول وخدمات (DataRobot) السحابية داخل المملكة لتعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار من خلال عمليات تعلم الآلة في علم البيانات الضخمة.

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وأضافت أن ذلك يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات لعقد شراكات استراتيجية مع شركات التقنية العالمية لتقديم خدماتها من خلال استضافة حلولها على الحوسبة السحابية داخل المملكة.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الكويت الوطني بقيمة 155 مليون ريال، بهدف تمويل المشاريع وإصدار خطابات الضمان.