"سابك" تعتزم توزيع 6.75 مليار ريال على المساهمين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021، بإجمالي نحو 6.75 مليار ريال، لعدد 3 مليارات سهم.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.25 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22.5%.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

كانت "سابك" قد حققت قفزة في أرباح الربع الثالث من العام 2021 بعد الزكاة والضريبة بنسبة 412.8%، مسجلة 5.59 مليار ريال، مقارنة مع أرباح بـ 1.09 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، أظهرت النتائج تحول الشركة إلى الربحية بقيمة 18.1 مليار ريال، قياسا على خسائر بواقع 2.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.