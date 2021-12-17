أوروبا تطالب فايزر بلقاحات متطورة ضد أوميكرون

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من شركة فايزر تصنيع لقاحات متطورة ضد المتحور أوميكرون.

تأتي المطالبات بعد يوم من موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على الاستخدام الطارئ لعقار شركة فايزر المضاد لكورونا PAXLOVID.

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وكشفت شركة فايزر، الثلاثاء، أن عقارها أظهر نتائج إيجابية للغاية.

وقالت شركة فايزر، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن النتائج النهائية لاختبار عقارها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم، على عدد 2246 شخصا من البالغين المسجلين في هذه المرحلة، أظهرت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%.

وأضافت أنها شاركت هذه البيانات مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، كجزء من التقديم المتواصل لترخيص استخدام الدواء في حالات الطوارئ.

وPAXLOVID هو علاج مضاد للفيروسات لمثبط الأنزيم البروتيني SARS-CoV-2. تم تطويره ليُعطى عن طريق الفم، بحيث يمكن وصفه عند أول بادرة للعدوى أو عند الوعي الأول بالتعرض، مما قد يساعد المرضى على تجنب المرض الشديد، الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة، إذا تم التصريح به أو الموافقة عليه.