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"ساسكو" تقرر عدم استكمال صفقة بيع 10 مواقع إلى "فالكوم"

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ساسكو
ساسكو
سوق السعودية

"ساسكو" تقرر عدم استكمال صفقة بيع 10 مواقع إلى "فالكوم"

الشركة مستمرة في استقطاب عروض من جهات أخرى

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عن عدم استكمال صفقة بيع بعض المواقع المملوكة لها إلى شركة فالكوم وإعادة استئجارها.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها لم تتوصل لاتفاق مع شركة فالكوم على الصيغة النهائية للعقود.

وقررت الشركة عدم استكمال الصفقة واستمرار استقطاب عروض من جهات أخرى.

"ساسكو" توافق على بيع 10 مواقع بـ324 مليون ريال شركات سوق السعودية "ساسكو" توافق على بيع 10 مواقع بـ324 مليون ريال

وأكدت "ساسكو" أنها تسعى إلى تعظيم مصالح مساهميها بشكل مستمر.

كانت "ساسكو" أعلنت في 29 يوليو 2021، عن التطورات بشأن دراسة خيارات بيع بعض المواقع المملوكة لها وإعادة استئجارها، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة فالكم للخدمات المالية.

وفي 31 أكتوبر الماضي، قالت "ساسكو" إن مجلس إدارتها وافق على خطاب شركة فالكم للخدمات المالية والذي يؤكد التزامهم بشراء 10 مواقع مملوكة لشركة ساسكو، وذلك شريطة قيامهم بتأسيس صندوق عقاري وأخذ الموافقات اللازمة للاستحواذ على تلك المواقع.

وأفادت "ساسكو" بأن قيمة شراء المواقع تبلغ ما يقارب 324 مليون ريال، بالإضافة إلى التزام ساسكو باستئجار تلك المواقع لفترة إلزامية لمدة 10 سنوات.

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