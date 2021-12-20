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مودرنا تطرح جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور أوميكرون

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مودرنا
لقاح كورونا

مودرنا تطرح جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور أوميكرون

من المتوقع أن تمنع المرض الشديد لدى الغالبية العظمى من الناس

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مودرنا، يوم الاثنين، أن لقاحها المعزز لفيروس كورونا يرفع بشكل كبير مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تحبط متغير أوميكرون.

تأتي هذه الأنباء مع مواصلة المتحور أوميكرون تفشيه بسرعة في جميع أنحاء العالم، فيما يبدو أن معظم لقاحات فيروس كورونا غير قادرة على الوقاية من العدوى الشديدة.

وتظهر نتائج مودرنا أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا، والتي تبلغ 50 ميكروغرامًا - نصف الجرعة المعطاة للتحصين الأولي - زادت من مستوى الأجسام المضادة بنحو 37 ضعفًا، حسبما قالت الشركة.

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وقالت مودرنا إن جرعة كاملة من 100 ميكروغرام كانت أكثر قوة، حيث رفعت مستويات الأجسام المضادة بحوالي 83 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل التعزيز.

أنتجت كلتا الجرعتين آثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت بعد الحصول على الجرعتين، وفقا لنتائج الاختبارات المعملية.

وعلى الرغم من أن اللقاحات قد لا تمنع العدوى من المتغير، إلا أنه من المتوقع أن تمنع المرض الشديد لدى الغالبية العظمى من الناس.

كما لم يتم نشر البيانات أو مراجعتها من قبل خبراء مستقلين. وقالت مودرنا إنها كانت تعد البيانات التي سيتم نشرها على الإنترنت.

أعلنت شركتا الأدوية فايزر وبيونتك في وقت سابق من هذا الشهر أن جرعة معززة من لقاحهما زادت أيضًا من مستوى الأجسام المضادة ضد أوميكرون.

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