سمو العقارية توقع اتفاقية تسويق وبناء 251 فيلا سكنية

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير وتسويق وبناء عدد 251 فيلا سكنية لمشروع أرين السكني الواقع في مدينة الخبر مع شركة أدير القابضة وشركة أدير العقارية (أطراف ذات علاقة).

وذكرت سمو العقارية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك مقابل حصول شركة سمو العقارية على أتعاب قدرها 10% من إجمالي تكاليف التطوير تدفع خلال مدة الاتفاقية البالغة 30 شهراً تبدأ من تاريخ صدور رخصة البيع على الخارطة.

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وتوقع الشركة أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج وإيرادات الشركة اعتباراً من صدور رخصة البيع على الخارطة.