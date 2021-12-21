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"الخريف" السعودية توقع عقداً حكومياً بـ33.9 مليون ريال

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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" السعودية توقع عقداً حكومياً بـ33.9 مليون ريال

لتشغيل وصيانة مشاريع مياه لمدة‬‬‬ 36 شهراً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة "الخريف"، السعودية عن توقيع عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة عقلة الصقور وضرية وقرى ومراكز منطقة القصيم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ‬‬‬‬‬‬‬بقيمة 33.9 مليون ريال.

وبموجب العقد ستقوم شركة الخریف لتقنیة المیاه بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة عقلة الصقور وضرية وقرى ومراكز منطقة القصيم لمدة‬‬‬ 36 شهرا.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن الأثر المالي للمشروع بدأ ينعكس في الربع الثالث من عام 2021.

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كانت أرباح شركة الخريف بعد الزكاة والضريبة، قد تراجعت بنسبة 9.5% في الربع الثالث من 2021، إلى 22.34 مليون ريال، مقارنة بنحو 24.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح "الخريف" بنسبة 2.92% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 21.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام ذاته.

وقالت "الخريف" إن انخفاض الأرباح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الثالث من العام الحالي للمرة الأولى بمبلغ 2.2 مليون ريال فيما كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم "مجموعة الخريف". وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.

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