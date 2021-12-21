6 يناير.. مستثمرو "سيكو السعودية ريت" يقرون تعديل استراتيجية الصندوق

أعلنت شركة سيكو المالية، بصفتها مدير صندوق سيكو السعودية ريت عن الدعوة لحضور اجتماع لمالكي الوحدات يوم 6 يناير 2022، للتصويت على التغييرات الأساسية المقترحة والمتمثلة في تغيير في أهداف الصندوق الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع يصوت على تعديل الاستراتيجية بحيث يستهدف الصندوق الاستثمار بما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل داخل المملكة العربية السعودية.

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وأضافت أن ذلك بدلاً من الاستثمار في المواقع الكائنة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبحد أدنى بنسبة 55% وخارج مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبحد أقصى 45% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية.

وأوضحت سيكو المالية، أن هذه التعديلات من شأنها رفع مستوى تنويع الأصول، والعمل على إيجاد فرص ذات تنافسية استثمارية، ودعم نمو التوزيعات المستهدفة بالإضافة إلى تقليل مخاطر الاستثمار، كما ستزيد التعديلات المقترحة على استراتيجية الصندوق الاستثمارية من المرونة في تنويع استثمارات الصندوق جغرافياً والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عقارية متعددة وفي نطاق جغرافي أوسع مما هو محدد حالياً.