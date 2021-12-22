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البنك العربي يعتزم توزيع أرباح نقدية بـ 4.5% عن النصف الثاني

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البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني
بنوك السعودية

البنك العربي يعتزم توزيع أرباح نقدية بـ 4.5% عن النصف الثاني

حصة السهم من التوزيع 0.45 هللة بعد خصم الزكاة

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية باعتماد توزيع أرباح نقدية مرحلية لمساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2021، بإجمالي 675 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 1.5 مليار سهم.

وقال البنك العربي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.45 هللة بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2022.

"المتقدمة" تقر توزيع أرباح نقدية 6.5% عن الربع الرابع من 2021 أسواق المال سوق السعودية "المتقدمة" تقر توزيع أرباح نقدية 6.5% عن الربع الرابع من 2021

وأوضح البنك أنه بالإضافة إلى ما تم توزيعه وقدره 525 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2021 وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها وسيتم توزيعها عن العام المالي 2021 هو 1.2 مليار ريال بواقع 0.80 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 8% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة.

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